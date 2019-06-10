Пока вы спали: реакции на кризис в Молдове, выборы в Казахстане, Cyberpunk

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КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Госдепартамент США заявил, что выборы 24 февраля в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа, стороны политического конфликта в стране ведомство призвало к диалогу.

"Соединенные Штаты призывают все стороны в Молдавии проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога", - говорится в заявлении ведомства.

"Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства", - подчеркнули в госдепе, пообещав стране дальнейшую поддержку.

Брюссель обеспокоен

НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунджеску.

"НАТО с обеспокоенностью следит за политическим кризисом в Республике Молдова. Мы призываем все политические силы страны проявлять спокойствие и сдержанность и урегулировать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства права", - написала Лунджеску в Twitter.

#NATO is following with concern the situation in the Republic of #Moldova, a long-standing partner. We call on all political forces in 🇲🇩 to exercise calm, restraint & to resolve differences through dialogue. Read my statement https://t.co/hPWrNL6HDm — Oana Lungescu (@NATOpress) 9 июня 2019 г.

​По ее словам, "демократически избранные лидеры Молдавии должны работать сообща для преодоления этого кризиса".

"Мы подтверждаем неизменную поддержку НАТО Молдавии в реформировании ее институтов обороны и безопасности. НАТО и Молдавия являются близкими партнерами на протяжении более 25 лет. Мы по-прежнему привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Республики", - говорится в заявлении.

Новый президент Казахстана

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, свидетельствуют данные экзитполов института "Общественное мнение".

"Кандидат Токаев набирает 70,13%", — сказала председатель совета института Айнур Мажитова.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Игорь Додон и Касым-Жомарт Токаев

Она добавила, что оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39%. За депутата нижней палаты парламента от партии "Ак жол" ("Светлый путь". — Прим. ред.) Данию Еспаеву проголосовали 5,32% избирателей. Остальные кандидаты, согласно данным опроса института "Общественное мнение", набрали менее четырех процентов.

Аналогичные результаты показал экзитпол научно-исследовательского центра "Молодежь". По его данным, Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.

В воскресенье в Казахстане прошли президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта. Исполняющим обязанности главы государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы.

В избирательном процессе приняли участие семь зарегистрированных кандидатов, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ознакомившись с результатами exit poll на прошедших в воскресенье выборах главы государства, поблагодарил соотечественников за доверие. Об этом говорится в в сообщении штаба кандидата.

"Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела это была конкуренция предвыборных программ. Какой-либо огульной критики в адрес друг друга не прозвучало", – заявил он.

Дата релиза Cyberpunk 2077 названа

Канадский актер Киану Ривз в рамках пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 2019 объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077 – 16 апреля 2020 года. Об этом сообщает журнал "Игромания".

В ходе презентации был показан трейлер игры, в котором также появился персонаж, которого играет Ривз.

На данный момент уже доступен предзаказ игры, который обойдется в 1999 рублей.

Cyberpunk 2077 — компьютерная игра в жанре киберпанк польской студии CD Projekt Red. Ее сюжет основан на вселенной настольной игры Cyberpunk 2020. Действие игры происходит в 2077 году в Калифорнии в вымышленном "Ночном городе", в котором разворачивается борьба между преступными группировками.

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