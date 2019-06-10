Додон поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Игорь Додон считает, что диалог между Молдовой и Казахстаном будет развиваться по нарастающей, в том числе на площадке СНГ и ЕАЭС.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Касыма-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана, которые прошли 9 июня.

"Поздравляю президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева с убедительной победой в первом туре выборов. Желаю здоровья, жизненных сил и новых достижений на ответственном государственном посту", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Глава государства высоко оценил их первую личную встречу, которая состоялась 28 мая в Нур-Султане перед началом работы Высшего Евразийского Экономического совета.

"Считаю состоявшуюся беседу удачным началом нового этапа двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес. Уверен, что диалог между Молдовой и Казахстаном будет развиваться по нарастающей, в том числе на площадке СНГ и Евразийского Экономического союза, на благо народов наших стран", - заключил Додон.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты стали семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимися в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

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