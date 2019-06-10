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Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с Генеральным секретарем Совета Европы Т.Ягландом

Ягланд: Венецианская комиссия должна оценить роспуск парламента Молдовы

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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Тема:
Большая коалиция или досрочные выборы в Молдове (49)
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Генсек Совета Европы запросил срочное заключение комиссии.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд высказал свою обеспокоенность событиями последних дней на политической арене Республики Молдова и призвал избранный парламент, законное правительство и политсилы к спокойствию и ответственности.

"Недавние решения Конституционного суда трудно понять и кажутся произвольными относительно текста Конституции и стандартов международного законодательства. В демократическом государстве все должны уважать Конституцию, в случае неясности нужен объективный совет", отмечается в сообщении СЕ.

Ягланд проинформировал о своем решении "срочно запросить мнение Венецианской комиссии  о последних решениях, в том числе об условиях роспуска парламента Молдавии".

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, архивное фото
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В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове.Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом судей подать в отставку. 

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

© REUTERS / LISI NIESNER
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В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента. 

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

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Тема:
Большая коалиция или досрочные выборы в Молдове (49)

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