ОБСЕ призывает политические силы Молдовы избежать напряженности

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе отреагировала на политический кризис в Республике Молдова. Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак высказал свою озабоченность сложившейся в Молдове внутриполитической ситуацией и призвал все партии исключить любую напряженность.

Лайчак в своем послании утверждает, что граждане не должны пострадать из-за политических неурядиц в стране, равно как и европейский выбор Молдовы.

"Председательство ОБСЕ следит за политическим кризисом в Молдове с большой озабоченностью. Граждане Молдовы нуждаются в политическом решении кризиса и стабильности для обеспечения европейского пути страны", - говорится в заявлении.

Лайчак также подчеркивает, что мирный диалог, демократия и правовое государство существенно важны для предупреждения эскалации напряженности в Молдове.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове.Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом судей подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

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