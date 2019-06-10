Румынский министр оценил политическую ситуацию в Молдове - видео

Министр иностранных дел Теодор Мелешкану считает, что лучшим выходом из политического кризиса в Молдове являются досрочные парламентские выборы.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. В Румынии очень взволнованы "взрывоопасной ситуацией", сложившейся в Молдове, а наилучшим выходом из политического кризиса в республике видят проведение досрочных парламентских выборов. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

Чиновник призвал граждан Молдовы сохранять спокойствие и сдержанность в напряженной политической ситуации.

"Хотелось бы подчеркнуть, что необходимо находить пути выхода из сложившейся ситуации. Когда общественно-политическая ситуация запутана до предела, можно обратиться к электорату. Не было бы большой проблемой провести досрочные выборы 6 сентября", - сказал глава румынского МИД.

На вопрос о признании правительства Майи Санду Мелешкану ответил, что с дипломатической точки зрения нет процедуры признания кабинета министров на уровне внешнеполитических отношений. Одна из стран мира может лишь признавать государство в целом, ведя с ним внешнюю политику.

"В качестве председательствующей страны в Совете Европы Румыния заинтересована, чтобы Молдова продолжила движение по пути в ЕС. В этой связи хотел бы призвать все политические силы Молдовы к политическому диалогу, спокойствию и сдержанности в решениях", - заявил Мелешкану на пресс-конференции в здании МИД Румынии.

По словам дипломата, именно решение, принятое всеми парламентскими политическими партиями Молдовы может обеспечить продолжение реформ, рост благосостояния населения республики и "продолжение евроинтеграционного курса".

"Сегодня я распорядился, чтобы наш посол в Кишиневе Даниел Ионицэ участвовал во встрече, организованной президентом Игорем Додоном. Параллельно я попросил посла встретиться с лидером Демпартии. Как опытный политик, я очень взволнован протестами и опасной ситуацией в Молдове", - заявил Мелешкану.

Ранее Демпартия пригласила социалистов и членов блока ACUM на переговоры для поиска компромисса, ответ представителей парламентских фракций не заставил себя долго ждать.

Демократической партии Молдовы необходимо полностью разблокировать работу государственных ведомств и вернуться на работу в парламент. Об этом заявили на пресс-подходе представители Партии социалистов и блока ACUM.

"Доносим общую позицию по итогам заявления Демократической партии. В первую очередь, ждем от ДПМ, что они освободят государственные институты, отзовут оттуда своих всех, так скажем, "спортсменов", чтобы министры попали в госведомства, чтобы структуры были по-настоящему функциональными", - заявил представитель блока ACUM Игорь Гросу.

Ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

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