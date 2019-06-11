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Здание конгресса США, архивное фото

Анкара обвинила Конгресс США в подрыве доверия

© Sputnik / Игорь Михалев
Политика
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Лучшим путем урегулирования разногласий между дружественными и союзными странами является диалог и уважение их суверенных решений, отметили в МИД Турции.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Ударом по доверию двусторонним отношениям назвал МИД Турции резолюцию палаты представителей конгресса США "Об обеспокоенности союзом США и Турции", передает РИА Новости с ссылкой на сообщение внешнеполитическое ведомство страны.

S-400 , иллюстративное фото
© Sputnik / Владимир Федоренко
Эрдоган: Турция не откажется от покупки С-400

Ранее палата представителей одобрила резолюцию, с призывом к Белому дому о применении санкций в отношении Турции, если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400.

"Резолюция палаты представителей конгресса США является ударом по доверию между нашими странами. Содержащиеся в ней необоснованные и несправедливые нападки на внешнюю политику Турции неприемлемы. Недопустимы заявления о готовности ввести санкции, угрозы и создание преград для двусторонних связей", - говорится в заявлении.

Лучшим путем урегулирования разногласий между дружественными и союзными странами является диалог и уважение их суверенных решений, отметили в МИД Турции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.

США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.

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