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Небоскребы делового центра Москва-сити. Слева: высотное здание министерства иностранных дел РФ

Рябков: Россия, игнорируя химеры, будет всячески обеспечивать безопасность

© Sputnik / Alexander Vilf
Политика
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Дипломат отметил, что былого энтузиазма и стремления смотреть на жизнь через розовые очки и верить в лучшее уже не найти нигде, в том числе и в Москве.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Москва в нынешних условиях будет добиваться обеспечения собственной безопасности всеми доступными ей средствами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Как отметил дипломат, в НАТО все более открыто заявляют, что неделимость безопасности может быть только трансатлантической, то есть только для самого альянса.

"Я думаю, что былого энтузиазма и стремления смотреть на жизнь через розовые очки и верить в лучшее мы не найдем нигде, в том числе и в Москве. Поэтому мы будем заботиться о собственной безопасности всеми нам доступными средствами, не увлекаясь фантомами типа Хельсинки-2", - заявил Рябков на Примаковских чтениях.

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