Наступательные операции в киберсфере: Вашингтон дал зеленый свет

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Белый дом снял ограничения на наступательные операции в киберсфере, чтобы показать возможным противникам, таким как Россия, что они "заплатят цену" за попытки вмешаться в выборы США, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Цель — сказать России и любому другому, кто ведет кибероперации против нас: "Вы заплатите цену, если мы узнаем, что это делаете вы. И мы будем заставлять вас платить, пока вы не поймете суть дела — что это того не стоит", - заявил Болтон на форуме финансовых менеджеров в Вашингтоне.

В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.

Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.

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