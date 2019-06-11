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Президент РФ В. Путин на саммите АТЭС. Архивное фото

На G20 в Японии Трамп предполагает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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По мнению американской стороны, это даст возможность обсудить важные вопросы в потенциально важное время.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите "большой двадцатки" в  Осаке (Япония) с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

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"Что касается встреч, мы ожидаем, что у президента будут встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Это дает возможности встретиться по важным вопросам в потенциально важное время", - сказал Болтон, выступая на конференции финансовых менеджеров в Вашингтоне.

В последний раз Путин и Трамп общались по телефону 3 мая, тогда беседа глав государств длилась почти полтора часа. В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Последняя личная встреча президентов прошла в июле прошлого года в Хельсинки.

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