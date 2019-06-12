Состоялась церемония инаугурация избранного президента Казахстана Токаева

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. В среду состоялась церемония инаугурация избранного президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который затем обратился к народу Казахстана.

"Я хочу поблагодарить народ Казахстана за огромное доверие и поддержку. Эти выборы прошли в соответствии с демократическим и требованиями. На предвыборной площадке была возможность реальной конкуренции. Это были честные выборы, где соревновались политические программы. Говорят, выборы это соревнования, где побеждают мнения участников. В этом соревновании победила мудрость народа. Эта победа – победа всего народ", - сказал Токаев, слова которого приводит Sputnik Казахстан.

Президент Казахстана назвал своей целью - защиту интересов каждого гражданина.

"Я не допущу разделения по политическим взглядам и установкам. Конструктивные предложения от общественных деятелей я обязательно буду учитывать в своей работе. Мы будем работать открыто, транспарентно. Самое главное, служить народу честно. У нас одна родина, одна судьба", - продолжил он.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты стали семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимися в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

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