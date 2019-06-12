Заявление Трампа о встрече с Путиным: комментарий Кремля

Ранее американский лидер сообщил о встрече с российским коллегой на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Москва до сих пор не получила от Вашингтона никаких предложений по встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее американский лидер сообщил о встрече с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

По словам Пескова, стороны не ведут подготовок ко встрече двух президентов.

"В этом плане пока никаких новостей нет. Американцы ничего не инициировали", — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков также указывал на то, что США не обращались к России по возможности проведения полноформатной встречи Путина и Трампа. При этом он допустил возможность беседы глав государств "на ногах".

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что идея встречи Путина и Трампа "висит в воздухе". Он также подтвердил, что стороны не ведут предметные переговоры по этому вопросу.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в японской Осаке в конце июня.

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