Тончайшая связь, или Все запущено: паутина между Трампом и Дудой - видео

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Паук свил сеть между трибунами президента США Дональда Трампа и Анджея Дуды на совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.
На телевизионной трансляции на некоторых планах видно, что между микрофонами, установленными на трибунах двух президентов, натянута тонкая нить, отсвечивающая на солнце.
It looks like there is a spider cobweb between Polish President Duda and Trump. pic.twitter.com/Jv3CXiLgYu— Rob Ottawa (@RobOttawa) 12 июня 2019 г.
В хорошую погоду президенты США обычно проводят пресс-конференции на открытом воздухе.
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