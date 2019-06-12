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Паук

Тончайшая связь, или Все запущено: паутина между Трампом и Дудой - видео

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Политика
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Картинка с пресс-конференции американского и польского лидеров облетела интернет.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Паук свил сеть между трибунами президента США Дональда Трампа и Анджея Дуды на совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

На телевизионной трансляции на некоторых планах видно, что между микрофонами, установленными на трибунах двух президентов, натянута тонкая нить, отсвечивающая на солнце.

​В хорошую погоду президенты США обычно проводят пресс-конференции на открытом воздухе.

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