Путин высказался о ситуации в Молдове: олигархи грабили народ

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация, сложившаяся сейчас в Молдове, не уникальна, власть в стране была узурпирована олигархическими структурами, подмявшими под себя госструктуры.

"Считаю, что Молдова – это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и всё что угодно", - заявил российский президент в интервью межгосударственной телекомпании "Мир".

Путин также добавил, что олигархи заработали на молдавском народе деньги "и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство".

Президент считает, что последние действия нынешней правящей коалиции и лидера республики Игоря Додона демонстрируют желание политического класса и народа изменить ситуацию в стране.

"То, что сейчас сделано президентом Додоном и его недавними оппонентами, так скажем, условно, по прозападным партиям, всё-таки - это шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного, государства", - сказал Путин.

"Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились, в конце концов, от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть, и, несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия, все-таки нашли бы в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа. И будем их, безусловно, поддерживать", - заявил Путин.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Реакция международного сообщества

Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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