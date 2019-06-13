Реакция российского МИДа на размещение беспилотников США в Польше

По словам источника, просматривается линия на геополитическое переформатирование региона и создание для РФ некомфортных условий для развития.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Решение о размещении беспилотников США в Польше отражают агрессивные намерения Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Намерения (НАТО - ред.), наверное, остаются прежними, агрессивными, а причины - надуманными, потому что все последние годы РФ действовала в строгом соответствии со своими международными обязательствами и в соответствии с нормами международного права, а попытки представить, скажем, свободный выбор жителей Крыма в порядке реализации права на самоопределение в качестве каких-то дестабилизирующих действий России, эти попытки, как минимум, недобросовестны", - сказал Рябков журналистам.

По его словам, последние действия альянса отражают "укоренившуюся в столицах стран НАТО линию на геополитическое переформатирование региона, создание для нас некомфортных условий для развития".

"Мы неоднократно предлагали странам альянса обсудить меры по снижению эскалации на линии соприкосновения России и НАТО, предлагали это делать, в том числе, в ОБСЕ... Пока мы не видим готовности ни членов альянса, ни международного секретариата этой группировки прислушиваться к нашим сигналам и воспринимать их адекватно", - добавил дипломат.

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