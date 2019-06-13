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Песков: Путин и Трамп в Осаке могут "кратко переговорить"

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Политика
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Информацией о подготовке отдельной встречи Кремль не располагает.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп будут иметь возможность кратко переговорить "на ногах" во время саммита G20 в Осаке, информацией о подготовке отдельной встречи Кремль не располагает, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент РФ В. Путин на саммите АТЭС. Архивное фото
© Sputnik / Михаил Климентьев
На G20 в Японии Трамп предполагает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

"Мы не знаем ничего, начата ли подготовка такой встречи у наших американских коллег. Какой-либо информации на этот счёт не было и официальных предложений о проведении такой встречи", - сказал Песков.

По его словам, пока можно исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "большой двадцатки".

"В любом случае они будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить. Вот это можно пока прогнозировать с наиболее высокой степенью вероятности. Все остальное пока никак не инициировалось", - добавил пресс-секретарь президента.

Саммит "большой двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня.

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