Путин: успехи борьбы с терроризмом в Сирии - заслуга России, Турции и Ирана

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин считает, что результаты, которые достигнуты в борьбе с терроризмом в Сирии, это совместный успех России, Турции и Ирана.

"Отношения между Россией и Ираном носят многоплановый характер, многосторонний. Это касается экономики, это касается вопросов и стабильности в регионе, наших совместных усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях саммита ШОС.

Он подчеркнул, что по направлению сирийского урегулирования сторонам удалось многое сделать. "Благодаря, в том числе, активной позиции Ирана. Безусловно, это наш совместный успех - Ирана, Турции и России", - отметил президент РФ.

По его оценке, российско-иранские экономические отношения развиваются по многим направлениям. "Гуманитарные связи испокон веков были достаточно плотными, и взаимный интерес к русскому миру с одной стороны, и к персидской культуре с другой стороны, всегда были очень значимой частью нашего диалога", - сказал Путин.

Президент отметил, что рад возможности вновь встретиться с Роухани и обсудить все вопросы.

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