Пока вы спали: госдеп США о событиях в РМ, бомба в Берлине, подготовка к G20

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. США приветствуют смену власти в Молдове, говорится в заявлении госдепартамента.

U.S. welcomes the Democratic Party’s announcement it is withdrawing from government in favor of Prime Minister Sandu & the coalition formed by the democratically-elected parliament. U.S. is committed to working w/all Moldovans as they build a more prosperous, democratic future. pic.twitter.com/UZGVhChSCn — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 15 июня 2019 г.

​

"Соединенные Штаты приветствуют заявление Демократической партии о том, что она выходит из правительства в пользу премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной демократически избранным парламентом. Мы воодушевлены тем, что как новая коалиция, так и прежнее правительство взяли на себя обязательство мирной передачи власти, отражающей волю народа Молдовы. Мы призываем к сдержанности в этот переходный период", - говорится в сообщении ведомства.

В госдепартаменте пообещали, что США будут и дальше "внимательно следить за развитием событий в Молдавии" и остаются привержены "сотрудничеству со всеми молдаванами в деле построения более процветающего и демократического будущего".

Эвакуация и обезвреживание в Берлине

Около трех тысяч человек должны были покинуть свои дома в связи с обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной в центре Берлина, сообщает немецкая полиция.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем 100-килограммовую американскую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центральной части Берлина.

An den Grenzen des Sperrkreises gibt es erste Straßensperrungen. Richten Sie sich auf längerfristige Verkehrsbehinderungen ein.#weltkriegsbombe #mitte pic.twitter.com/9jXKm6ld1Q — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 14 июня 2019 г.

​На оцепленной территории в радиусе 300 метров от места находки также находился дом престарелых. Движение транспорта было приостановлено. После полуночи, когда эвакуация жителей была завершена, началась операция по обезвреживанию.

Около 01.45 по местному времени (02.45 в Кишиневе) полиция сообщила об успешном завершении операции.

Саммит "Большой двадцатки": 30 тысяч гостей, 25 тысяч полицейских

До 30 тысяч человек, включая лидеров государств, членов делегаций и журналистов, съедутся в японский город Осака на запланированный на 28-29 июня саммит стран "большой двадцатки", их безопасность будут обеспечивать более 25 тысяч полицейских.

Об этом, по информации агентства Киодо, заявил глава Главного полицейского управления по префектуре Осака Такахиса Исида в ходе смотра сотрудников правопорядка в субботу.

Примечательно, что столько же сотрудников полиции было задействовано для обеспечения безопасности в ходе визита всего лишь одного лидера - президента США Дональда Трампа - в мае этого года.

В связи с проведением саммита в городе будут введены серьезные ограничения для транспорта, а также будет запрещено пользоваться камерами хранения на крупных железнодорожных станциях. На центральном вокзале Осаки и с улиц в районе проведения саммита уберут все мусорные баки.

For six days from June 24, trash cans and coin lockers will be unavailable at all stations in Osaka Prefecture, as well as other key stations in the vicinity, as part of security measures during the G-20 summit, JR West says.#japantravel #osaka #G20

https://t.co/YLKCiqWhm7 — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) 10 июня 2019 г.

​С конца мая в большинстве магазинов, на воротах школ и детских садов размещены объявления о предстоящих ограничениях в связи с саммитом. Многие магазины и вовсе предпочли закрыться на дни встречи лидеров "большой двадцатки".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK