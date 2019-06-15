Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения - видео

Китайский лидер получил по этому случаю подарок, который ему очень пришелся по душе.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил торт, а также мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с 66-летием.

Путин подарил Си помимо мороженого еще и торт https://t.co/K9IHO0Dyqh pic.twitter.com/lL5zOaS92i — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 июня 2019 г.

​"Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию", - сказал Песков.

В свою очередь Си Цзиньпин тепло поблагодарил президента РФ и заметил, что Путин очень популярен в Китае.

По словам пресс-секретаря, президент РФ выразил уверенность, что динамичное развитие двусторонних отношений будет продолжено.

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