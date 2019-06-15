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Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото

Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения - видео

© Sputnik / Sergei Mamontov
Политика
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Китайский лидер получил по этому случаю подарок, который ему очень пришелся по душе.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил торт, а также мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с 66-летием.

​"Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию", - сказал Песков.

В свою очередь Си Цзиньпин тепло поблагодарил президента РФ и заметил, что Путин очень популярен в Китае.

По словам пресс-секретаря, президент РФ выразил уверенность, что динамичное развитие двусторонних отношений будет продолжено.

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