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Президент РФ В. Путин

Путин о последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном и позиции России

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Решение Вашингтона, уверен российский лидер, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Выход США из договоренности по иранской сделке сказывается на режиме нераспространения ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.

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"Всех беспокоит и положение дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договорённости значительно усложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия", - сказал Путин.

Он добавил, что единственным разумным решением в этой ситуации Россия полагает продолжение выполнения своих обязательств участниками плана.

"И Россия так и намерена поступать", - подчеркнул глава российского государства.

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