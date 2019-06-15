Путин о последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном и позиции России

Решение Вашингтона, уверен российский лидер, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Выход США из договоренности по иранской сделке сказывается на режиме нераспространения ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.

"Всех беспокоит и положение дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договорённости значительно усложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия", - сказал Путин.

Он добавил, что единственным разумным решением в этой ситуации Россия полагает продолжение выполнения своих обязательств участниками плана.

"И Россия так и намерена поступать", - подчеркнул глава российского государства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK