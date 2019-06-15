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Участники саммита СВМДА

Лидеры СВМДА осудили вмешательство во внутренние дела государств

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Данная позиция закреплена в итоговом документе саммита.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Лидеры стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) подтверждают, что ни одно государство не имеет право вмешиваться в дела других, в том числе с целью смены законных правительства, говорится в декларации пятого саммита СВМДА.

"Мы подтверждаем, что ни одно государство или группа государств не имеют права прямо или косвенно по какой бы то ни было причине вмешиваться во внутренние или внешние дела любого другого государства, в том числе с целью смены законных правительств, а также, что каждое государство имеет право самостоятельно определить свою политическую систему", - отмечается в документе.

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Кроме того, участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подтвердили приверженность этому документу, говорится в декларации пятого саммита СВМДА.

Лидеры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии также призвали страны продвигать и укреплять меры, направленные на более эффективную и действенную борьбу со всеми видами коррупции.

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