Песков: два фактора, от которых зависит подход Путина к отношениям с Киевом

У Кремля есть ожидания сдержанного оптимизма, сказал источник, но еще не сформировалось понимание перспектив.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил о словах Путина о том, что лучшим критерием для него будет понимание подходов нового президента Владимира Зеленского к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений.

"Это, во-первых, в целом недружественная позиция Украины по отношению к России, и, во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей. До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться", — сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

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Также он добавил, что у Кремля есть ожидания сдержанного оптимизма, однако понимания, что будет дальше происходить в Киеве, сейчас не существует.

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