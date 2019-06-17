Ситуацию в Молдове обсудят главы МИД стран Евросоюза в Люксембурге

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Политическую ситуацию в Молдове обсудят министры иностранных дел стран Европейского союза на заседании Совета по иностранным делам ЕС, которое пройдет в понедельник в Люксембурге.
Министры иностранных дел ЕС совместно с министрами обороны обсудят Глобальную стратегию ЕС по итогам трех лет с момента ее вступления в силу. Они дадут оценку достигнутому прогрессу и обсудят будущие перспективы.
Также главы МИД проведут дискуссии, на которых оценят эффективность общей внешней политики и политики безопасности и рассмотрят такие актуальные вопросы, как ситуация в Республике Молдова и события в Судане.
На неофициальном обеде министры проведут обмен мнениями о событиях на Ближнем Востоке вместе с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади, сообщает в пресс-релизе Европейская служба внешних связей.
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