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Здание Еврокомиссии

Ситуацию в Молдове обсудят главы МИД стран Евросоюза в Люксембурге

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Совет по иностранным делам ЕС проводит сегодня заседание, в повестку дня включен обмен мнениями по событиям в нашей стране.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Политическую ситуацию в Молдове обсудят министры иностранных дел стран Европейского союза на заседании Совета по иностранным делам ЕС, которое пройдет в понедельник в Люксембурге.

Кремль и здание МИД
© Sputnik / Владимир Песня
Российский МИД: реакция на разрешение политического кризиса в Молдове

Министры иностранных дел ЕС совместно с министрами обороны обсудят Глобальную стратегию ЕС по итогам трех лет с момента ее вступления в силу. Они дадут оценку достигнутому прогрессу и обсудят будущие перспективы.

Также главы МИД проведут дискуссии, на которых оценят эффективность общей внешней политики и политики безопасности и рассмотрят такие актуальные вопросы, как ситуация в Республике Молдова и события в Судане.

На неофициальном обеде министры проведут обмен мнениями о событиях на Ближнем Востоке вместе с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади, сообщает в пресс-релизе Европейская служба внешних связей.

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Теги:
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