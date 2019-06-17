Европейский союз готов работать с правительством Майи Санду

Премьер пригласила Хана в ближайшее время приехать в Кишинев, чтобы обсудить сотрудничество.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что готов работать с молдавским правительством. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Ханобсудил по телефону с премьер-министром Молдовы Майей Санду дальнейшую реализацию Соглашения об ассоциации республики с ЕС. Еврокомиссар и молдавский премьер коротко обсудили повестку на ближайшее время в телефонном разговоре, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.

"Комиссар Хан и премьер Санду подтвердили взаимную приверженность усиленному и последовательному выполнению Соглашения об ассоциации с его глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, полностью уважая его основополагающие принципы уважения верховенства закона и демократии", - сказано в сообщении.

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Санду пригласила Хана в ближайшее время приехать в Кишинев, чтобы обсудить сотрудничество.

"Европейский союз готов работать с молдавским правительством. Власти Молдовы сразу получат помощь и поддержку ЕС, как только начнут работу на благо граждан, способствовать верховенству закона и обеспечивать плюрализм мнений в СМИ", — подчеркивается в пресс-релизе.

В пятницу, 14 июня, бывшее правительство ДПМ официально объявило об отставке. Это произошло после недельного противостояния, когда бывшее правительство не хотело передавать власть новому кабинету министров.

В субботу, 15 июня Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7-9 июня, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября и ставили под сомнение законность правительства Майи Санду.

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