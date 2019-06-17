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Vlad Plahotniuc

В Бухаресте не обсуждали предоставление убежища Плахотнюку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Румыния обычно поддерживает не отдельных людей, а партии и институты, заявил министр иностранных дел этой страны Теодор Мелешкану.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Никогда в Бухаресте не было разговоров о предоставлении политического убежища лидеру молдавской Демпартии Владимиру Плахотнюку, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

Protest la Guvernul Republicii Moldova, 09 iunie 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Общего противника больше нет: новый поворот ситуации в Молдове

"Об этом никогда не было дискуссий", - сказал он в Люксембурге, где прошла встреча Совета иностранных дел ЕС, на повестке дня которого стоял и вопрос о ситуации в Республике Молдова.

"Я не знаю, что произойдёт. Румыния обычно поддерживает не отдельных людей, а партии и институты", - сказал румынский министр, отвечая на вопрос журналистов в Люксембурге, где проходят переговоры глав МИД, что будет далее с Плахотнюком.

Глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе заявил в понедельник на брифинге в субботу, что несколько сторонников Демпартии покинули страну на частных самолетах. Пресс-служба Демпартии подтвердила, что глава ДПМ Владимир Плахотнюк покинул страну, но всего на пару дней, чтобы побыть с семьей.

В субботу, 8 июня, фракции Партии социалистов и блока ACUM сформировали парламентское большинство и выбрали руководство парламента, включая трех вице-спикеров, одно место было выделено для оппозиции и оставалось вакантным до сегодняшнего дня. После недельного противостояния ДПМ официально объявило об уходе в оппозицию. Сегодня это еще раз подтвердил Филип.

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