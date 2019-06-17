В ЕС надеются, что молдавское руководство в скором времени посетит Брюссель

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. В Евросоюзе ожидают скорый визит в Брюссель руководства Молдовы, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Я надеюсь на скорый визит властей Молдовы в Брюссель, в том числе на заседание Совета по ассоциации ЕС-Молдова", - сказала она журналистам после заседания глав МИД ЕС в Люксембурге.

По словам Могерини, ЕС продолжит внимательно следить за событиями в Молдове.

Как в Молдове появилось новое правительство

Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня подписали временное политическое соглашение. В этот же день на экстренном заседании парламента избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Конституционный суд признал эти решения незаконными и решил временно передать полномочия президента и.о. премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября (в пятницу).

Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признали решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства. При этом демократы заявляли, что их действия от конституциональной блокировки страну не избавят.

Конституционный суд в субботу, 15 июня, объявил, что аннулирует свои вердикты, принятые 7-9 июня. "В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Таким образом, стало понятно, что высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

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