Пушков обсудил с генсеком ОБСЕ вопрос освобождения Вышинского

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер понимает, что освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене, может повлиять на общее состояние российско-украинских отношений, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков по итогам встречи с генсеком.

"Мы тоже затронули дело Кирилла Вышинского. Он сказал, что понимает символическое значение освобождения Кирилла Вышинского как элемент, который может повлиять и на общее состояние российско-украинских отношений. Конечно, он сказал, что украинская сторона ожидает от России тоже каких-то шагов", - цитирует Пушкова РИА Новости.

По словам сенатора, в разговоре с генсеком он обратил внимание на то, что сейчас идут переговоры между омбудсменами двух стран Татьяной Москальковой и Людмилой Денисовой относительно освобождения с двух сторон тех людей, которые находятся в тюремном заключении в России и на Украине.

Дело Вышинского

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ, комментируя ранее ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.