12:14 18 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.41
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.32
  • UAH0.69
Поиск

Пушков обсудил с генсеком ОБСЕ вопрос освобождения Вышинского

© Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
9 0 0

Освобождение журналиста Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, положительно повлияет на отношения Москвы и Киева, уверен российский сенатор Алексей Пушков.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер понимает, что освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене, может повлиять на общее состояние российско-украинских отношений, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков по итогам встречи с генсеком.

"Мы тоже затронули дело Кирилла Вышинского. Он сказал, что понимает символическое значение освобождения Кирилла Вышинского как элемент, который может повлиять и на общее состояние российско-украинских отношений. Конечно, он сказал, что украинская сторона ожидает от России тоже каких-то шагов", - цитирует Пушкова РИА Новости.

По словам сенатора, в разговоре с генсеком он обратил внимание на то, что сейчас идут переговоры между омбудсменами двух стран Татьяной Москальковой и Людмилой Денисовой относительно освобождения с двух сторон тех людей, которые находятся в тюремном заключении в России и на Украине.

Дело Вышинского

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ, комментируя ранее ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Там ждут дождя как манны небесной: самые засушливые места Земли - фото
Майя Санду о том, какая судьба постигнет некоторых молдавских чиновников.
Майя Санду об увольнениях чиновников: за злоупотребления придется отвечать
Хроника борьбы за власть в Молдове
Семь дней, которые изменили Молдову

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться