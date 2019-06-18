Песков назвал одну из тем, которую могут обсудить Путин и Трамп на встрече

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Тема кибератак может быть затронута при возможной встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Этого нельзя исключать. Но я хочу просто дополнить сказанное руководителем Службы внешней разведки - это не новое явление. Нас - говоря "нас", я имею в виду различные финансовые организации, и средства массовой информации, и государственные ведомства, и объекты критической инфраструктуры, - на протяжении уже нескольких последних лет, мы подвергаемся атакам, которые идут из различных западных стран, включая Соединенные Штаты Америки. Об этом говорили неоднократно", - сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Песков также отметил, что Путин неоднократно предлагал Вашингтону и своему коллеге сотрудничество в области кибербезопасности, но эти предложения отвергались американской стороной.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР обладает данными о планах Запада совершать кибератаки на российскую инфраструктуру.

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В понедельник источник в руководстве одного из российских силовых ведомств заявил, что в России фиксируют попытки спецслужб США проводить кибератаки в отношении систем управления российской инфраструктуры. По его словам, иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой - речь идёт, прежде всего, о транспорте, банковской сфере и энергетике.

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