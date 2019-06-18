Нетаньяху: встреча России, США и Израиля в Иерусалиме - беспрецедентная

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что планируемая в Иерусалиме встреча секретарей советов безопасности России, США и Израиля имеет "историческое" значение и важна для стабильности Ближнего Востока.
Консультации Николая Патрушева, Джона Болтона и Меира Бен-Шабата пройдут 24-25 июня, их центральной темой, как ожидается, станет урегулирование в Сирии.
"В начале следующей недели в Иерусалиме состоится беспрецедентная историческая встреча, встреча советников по национальной безопасности США, России и Израиля. Это очень важный саммит для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке в эти турбулентные времена", - цитирует Нетаньяху израильская пресса.
Next week's meeting in #Jerusalem between the national security advisors of #Israel, the #US and #Russia is “very important for the stability of the Middle East," says @Netanyahu.@HerbKeinonhttps://t.co/Xp9n2YaYzD— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 18 июня 2019 г.
Он добавил, что выбор двумя "сверхдержавами" Иерусалима в качестве места для встречи свидетельствует о высоком международном статусе Израиля.
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