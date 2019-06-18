Нетаньяху: встреча России, США и Израиля в Иерусалиме - беспрецедентная

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что планируемая в Иерусалиме встреча секретарей советов безопасности России, США и Израиля имеет "историческое" значение и важна для стабильности Ближнего Востока.

Консультации Николая Патрушева, Джона Болтона и Меира Бен-Шабата пройдут 24-25 июня, их центральной темой, как ожидается, станет урегулирование в Сирии.

"В начале следующей недели в Иерусалиме состоится беспрецедентная историческая встреча, встреча советников по национальной безопасности США, России и Израиля. Это очень важный саммит для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке в эти турбулентные времена", - цитирует Нетаньяху израильская пресса.

​Он добавил, что выбор двумя "сверхдержавами" Иерусалима в качестве места для встречи свидетельствует о высоком международном статусе Израиля.

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