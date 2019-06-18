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Пентагон.

Трамп: старый и.о. главы Пентагона уступает место новому

© AFP 2019 /
Политика
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Президент заявил, что не сомневается в способностях назначенца "отлично справиться".

КИШИНЕВ, 18 июн —Sputnik. Марк Эспер станет новым исполняющим обязанности министра обороны США, написал в твиттере президент Дональд Трамп.

"И. о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения (в сенате. — Прим. ред.), чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу министра Сухопутных сил Марка Эспера новым и. о. министра обороны", — написалТрамп.

Президент добавил, что знает Эспера и не сомневается, что тот "отлично справится".

Здание Белого дома в Вашингтоне за забором
© Fotolia / Steve Heap
Пентагон и Белый дом не слышат друг друга

Эспер ранее возглавлял Сухопутные войска. До этого он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената, возглавлял консервативный экспертный центр Heritage Foundation.

Шанахан стал и. о. главы Пентагона в начале 2019 года. Перед назначением работал замминистра обороны. Ранее он занимал пост старшего вице-президента Boeing, где занимался как гражданскими, так и военными проектами. В частности, в сфере его ответственности были некоторые системы ПРО и лазерные установки.

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