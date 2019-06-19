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Встреча министров иностранных дел России и Италии в Москве

Могерини обсудила с Помпео ряд вопросов, включая ситуацию в Молдове

© Sputnik / Артем Житенев
Политика
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Тема:
Молдова после политического кризиса (26)
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Госсекретарь США Майк Помпео встретился сегодня с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Молдова и ряд других стран стали предметом обсуждения на встрече главы европейской дипломатии Федерики Могерини и госсекретаря США Майка Помпео, которая прошла минувшей ночью в Вашингтоне.

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"Госсекретарь США Майк Помпео встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Госсекретарь Помпео и Высокий представитель обсудили отношения между США и ЕС, а также ряд общих вопросов и проблем, стоящих перед США и Европой, включая европейскую оборону и безопасность, Молдову, Афганистан, Кубу, Иран, Ливию, Западные Балканы, Россию, Украину и Венесуэлу", - говорится в сообщении пресс-службы госдепа.

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В минувшие выходные в Молдове завершилось противостояние коалиции ПСРМ-ACUM с Демпартией. Демократы не хотели добровольно отказаться от власти, однако международная государственная поддержка, которую новому правительству и парламентскому большинству оказали многие страны, заставила в итоге ДПМ уйти в оппозицию.

События в Молдове оказались в центре внимания ЕС, США и России. 

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Госдеп США заявил, что "парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

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Тема:
Молдова после политического кризиса (26)

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Теги:
встреча, Вашингтон


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