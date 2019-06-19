В Литве хотят запретить доступ к сайту Sputnik, реакция Симоньян

Российская сторона не торопится принимать зеркальные меры в отношении литовских СМИ, действующих в России

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение литовских депутатов запретить информагентство Sputnik Литва на территории страны.

Ранее депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту информагентства Sputnik Литва. Депутаты обратились с соответствующим предложением в Службу инспекции этики журналистов, в Службу по надзору за связью и Комиссию по телерадиовещанию.

Инициативу парламентариев раскритиковали в МИА "Россия сегодня".

"Со стороны Литвы это очередная заявка на приз главного русофоба Европы", — заявили в пресс-службе агентства, отметив, что речь идет о попытке введения прямой цензуры.

Борьба со Sputnik

Литовские парламентарии призвали провести исследование всех сайтов группы Sputnik и принять меры, чтобы заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории республики.

По их мнению, материалы, опубликованные агентством, "искажают реальность" литовской политики, в том числе историю так называемых "литовских партизан".

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"Усилия нашего государства по обеспечению информационной безопасности граждан будут бесплодными, если мы продолжим избегать принципиальных действий в сфере СМИ в пространстве интернета", — заявил Ажубалис.

Арест шеф-редактора

В конце мая в аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Журналиста обыскали и допросили, а затем вручили ему документ, в котором говорилось, что он представляет "угрозу для национальной безопасности". При этом Касему сообщили, что он, будучи гражданином Латвии, внесен в список нежелательных лиц в Литве и ему запрещен въезд в страну на пять лет.

Сам Касем собирается обжаловать запрет на въезд в республику. Он рассказал, что спецслужбы интересовались внутриредакционными вопросами, в частности требовали раскрыть источники контактов.

В МИД России заявили, что действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в Литве. В ведомстве подчеркнули, что литовские власти дали "абсурдную мотивировку" для задержания журналиста, и потребовали прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свой профессиональный долг.

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