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Нику Попеску

Послы - для народа: в чем упрекнул министр Попеску молдавских дипломатов

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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После встречи с молдавской диаспорой в Вашингтоне глава кишиневской дипломатии обратился к послам с настоятельным призывом.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Между послами Молдовы в ряде государств и находящейся там диаспорой "устанавливаются сложные отношения". Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску после встречи с нашими согражданами в Вашингтоне, где он находится с официальным визитом. 

"Я был не очень рад констатировать сложные отношения между посольством и представителями молдавской диаспоры. Именно поэтому вынужден обратиться ко всем дипломатам Молдовы, работающим за рубежом: вы работаете не для министра, правительства или какой-то партии, а для граждан", - написал Попеску на своей странице в Facebook. 

Глава молдавской дипломатии уточнил, что все сотрудники дипломатических представительств должны служить диаспоре.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Важное заявление МИДЕИ

"Без отличных отношений с диаспорой ни одно из посольств не может работать хорошо", - сказал Попеску.

Министр указал на необходимость борьбы с коррупцией и улучшения инвестиционного климата для того, чтобы "все представители диаспоры могли возвращаться в Молдову и вкладывать заработанные средства здесь".  

Попеску впервые отправился в официальную поездку в должности главы МИДЕИ. Этот визит был запланирован у министра еще с момента утверждения правительства Майи Санду.

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Теги:
заявление, обращение, министр, МИДЕИ


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