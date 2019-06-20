Возможен ли военный удар США по Ирану: Трамп пообещал скорый ответ

Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп на вопрос, готовят ли США удары по Ирану, заявил, что скоро это станет известно, передает агентство Рейтер.

"Скоро узнаете", - приводит агентство ответ Трампа.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Iran, U.S. in war of words after U.S. drone shot down https://t.co/qBZVXSxg9T pic.twitter.com/04us2NPkMs — Reuters Top News (@Reuters) 20 июня 2019 г.

​Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Тегеран на слова Трампа ответил, что "полностью готов к решительному противодействию любому агрессивному шагу". Озвучивший эту позицию официальный представитель иранского совета по нацбезопасности Кейван Хосрави настаивал на том, что США допустили "посягательство", поскольку их беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана.

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