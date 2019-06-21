Россия: разработка новейшей зенитной ракетной системы "Витязь" завершена

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Завершена разработка новейшей зенитной ракетной системы С-350 "Витязь", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.

"В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями", - сказал Шойгу.

ЗРС С-350 "Витязь" является новым комплексом противовоздушной обороны. В войсках он призван заменить ЗРС С-300В. Комплекс способен поражать все существующие и перспективные средства воздушного нападения, в том числе малозаметные цели и крылатые ракеты.

Впервые широкой публике комплекс будет представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".

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