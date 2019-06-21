Почему в ЕС так легко согласились по санкциям против России

Саммит ЕС в Брюсселе единогласно и без дискуссий продлил экономические санкции против РФ, призвав при этом к возобновлению минских переговоров, пригрозил Турции "не мягкими" мерами за бурение у берегов Кипра, но не смог договориться по кандидатуре в преемники главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Лидеры ЕС провели в четверг и пятницу на переговорах в рамках саммита в Брюсселе в общей сложности 12 часов, успев за это время принять заявления по климату, европейскому бюджету, утвердить стратегическую повестку на пятилетку, продлить на полгода экономические санкции против РФ и согласовать реакцию на выдачу паспортов РФ в Донбассе, пообещать "точечные меры" против Турции из-за геологоразведочных работ в экономической зоне Кипра, а также поужинать спаржей с копченым лососем, ростбифом и клубнично-лаймовым тартом, сообщает РИА Новости.

Кадровая политика

Но, перейдя ближе к полуночи к самому трудному вопросу повестки - согласованию кандидатур на ключевые руководящие посты в евроструктурах – увязли в долгих обсуждениях, итогом которых стало понимание, что понадобится еще неделя и еще один саммит, чтобы суметь договориться по "пакету" из четырех имен, двух женщин и двух мужчин, на смену главам ЕК, Евросовета, дипслужбы ЕС и ЕЦБ.

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Сложность дискуссий иронично отразили на саммите Жан-Клод Юнкер и ирландский премьер Лео Варадкар. Если первый пошутил, что "с некоторым чувством удовлетворения" констатировал на саммите свою "незаменимость", так как найти ему преемника оказывается не так уж и просто, то второй сравнил процедуры согласования в ЕС с избранием папы Римского, отметив, что даже понтифика порой выбрать легче.

Санкции против России

Саммит ЕС принял политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, поскольку не видит прогресса в выполнении Минских соглашений по Донбассу.

"Санкции против России единогласно продлены еще на полгода из-за недостаточного выполнения Минских соглашений", - сообщил представитель Евросовета.

Действующие санкции истекают 31 июля. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. В марте 2015 года ЕС привязал их действие к полному выполнению Минских соглашений. Процедурное решение и документальное оформление их продления обеспечит министерский Совет ЕС в течение одной-двух недель.

ЕС также пообещал отслеживать ситуацию на востоке Украины и заявил о готовности "в координации с международными партнерами" рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов, говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС в Брюсселе.

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"Евросовет продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений", - говорится в документе.

ЕС призвал РФ в полной мере сотрудничать с международным расследованием по MH17, выводы которого в Москве ранее назвали голословными, однако Евросоюз уверен в независимости предстоящих юридических процедур.

Бурная реакция

Саммит ЕС также выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события.

"Евросовет подтверждает предыдущие заключения… в которых решительно осуждаются продолжающиеся незаконные действия Турции в Восточном Средиземноморье и Эгейском море, выражает серьезную озабоченность в связи с нынешней незаконной буровой деятельностью Турции в Восточном Средиземноморье и сожалеет о том, что Турция до сих пор не ответила на неоднократные призывы ЕС прекратить такую деятельность", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "Евросовет одобряет предложение для ЕК и дипслужбы безотлагательно представить варианты соответствующих мер, включая целевые меры". "ЕС будет продолжать внимательно следить за развитием событий и готов реагировать адекватно и в полной солидарности с Кипром", - говорится в заявлении.

Глава ЕК заявил, что действия Турции у берегов Кипра неприемлемы, Евросовет ждет выработки мер реагирования в ближайшее время, и они будут "не мягкими".

"Мы полностью солидарны с Кипром. То, что Турция делает в территориальных водах Кипра, абсолютно неприемлемо. Еврокомиссии было поручено предложить меры, которые должны быть приняты как можно скорее. И мы так и сделаем. И это будут не мягкие меры", - сказал Юнкер на пресс-конференции.

Стратегическая повестка

Лидеры ЕС утвердили также программный документ, "стратегическую повестку" на период до 2024 года, которым страны-участницы должны будут руководствоваться при проведении общей политики по ключевым направлениям.

В частности, ЕС намерен увеличить ресурсы для защиты от кибератак, гибридных угроз, дезинформации со стороны "враждебных государственных субъектов". Общая оборонная политика Евросоюза должна стать более активной, в том числе путем увеличения инвестиций и усиления оперативной готовности, говорится в документе.

Евросоюз намерен тесно сотрудничать с НАТО в вопросах обороны при соблюдении принципа автономии в принятии решений. При этом отношения со стратегическими партнерами, в том числе трансатлантическими, и с развивающимися державами должны быть ключевым элементом внешней политики ЕС.

ЕС, кроме того, подтвердил "европейскую перспективу" для некоторых "европейских стран", не назвав конкретные государства, однако поставил задачу проводить "амбициозную" политику соседства. Он также намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах и отладить функционирование шенгенской зоны.

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Евросоюз в своем стратегическом плане до 2024 года также отметил необходимость улучшения состояния окружающей среды, в частности, качества воды и воздуха в городах ЕС, намерен ускорить переход на возобновляемую энергию и уменьшить зависимость от энергоимпорта.

Кто на новенького

Лидеры государств Евросоюза не смогли договориться по кандидатурам на ключевые посты в руководящие структуры ЕС, они соберутся вновь для обсуждения этого вопроса на отдельный саммит 30 июня, заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после первого дня саммита лидеров ЕС.

"Евросовет провел полную дискуссию по вопросу назначений, однако большинства ни по одному кандидату достигнуто не было. Мы вновь встретимся 30 июня", - сказал он.

Ни одна из трех партийных кандидатур на пост главы ЕК, отобранных правоцентристами, левоцентристами и либералами, не получила большинства в Евросовете, заявил в пятницу по итогам саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, он поддержал бы кандидатуру канцлера ФРГ Ангелы Меркель на пост главы ЕК, если бы она выдвигалась.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также подтвердила, что ни один из партийных кандидатов на пост главы ЕК не смог заручиться большинством.

Конкретные имена в кулуарах саммита не назывались. Как пояснил журналистам один из источников, лидеры ЕС обсуждали кандидатуры без помощников и переводчиков, только в присутствии главы ЕК Жан-Клода Юнкера и председателя Евросовета Дональда Туска.

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Ранее европейские СМИ называли премьеров Бельгии и Нидерландов, Шарля Мишеля и Марка Рютте, возможными кандидатами на смену Дональду Туску на посту главы Евросовета, тогда как в преемники главы дипломатии ЕС Федерики Могерии прочат и.о. главы МИД Испании Жозепа Борреля.

Невозможность для трех партийных кандидатов на пост главы ЕК, Манфреда Вебера, Франса Тиммерманса и Маргрет Вестагер, заручиться поддержкой Евросовета означает, что лидеры ЕС могут внести на рассмотрение Европарламента кандидатуру, не прошедшую предварительного партийного отбора. Таковой ранее в СМИ назывался, в частности, главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

© Sputnik / Санкции против России и международная торговля

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