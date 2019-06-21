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Премьер-министр РФ Д. Медведев на саммите ОЧЭС в Стамбуле

Дмитрий Медведев встретится с президентом Молдовы Игорем Додоном

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Ранее Игорь Додон сообщил молдавским журналистам, что планирует обсудить с главой правительства России экономические вопросы.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт в Минске 21 июня встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном. 

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Додон и Медведев находятся в Минске, где примут участие в церемонии открытия Вторых европейских игр. Встречу российского премьера и молдавского президента подтвердил РИА Новости источник в делегации главы российского правительства.

В центре внимания - экономика

Ранее Игорь Додон сообщил молдавским журналистам, что планирует обсудить с главой правительства России экономические вопросы, в том числе и продление беспошлинного экспорта молдавских товаров в РФ.

Ранее молдавский президент обращал внимание на то, что "есть необходимость обсудить с российской стороной вопрос продления периода беспошлинного экспорта товаров в РФ на период после 1 июля текущего года". 

"Планирую провести переговоры по этой и другим темам с премьером России Дмитрием Медведевым и спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьером Дмитрием Козаком в рамках рабочего визита в Минск, где 21 июня состоится торжественная церемония открытия Вторых Европейских Олимпийских игр", - отметил Додон.

Хрупкое равновесие

Встреча Медведева с Додоном пройдёт через несколько дней после окончания в Молдове крупного политического кризиса.

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В начале июня Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

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На следующий день Конституционный суд  назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства премьера Молдавии Майи Санду.

Додон заявил накануне, что рассчитывает на полную стабилизацию политической ситуации в стране в ближайшие полтора месяца. По его словам, новое правительство и парламентское большинство неоднородное, разное, но соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе, половина которого хочет быть ближе с ЕАЭС, с Россией, другие - с Евросоюзом.

Впервые левые и правые партии объединились, и сейчас надо "поддержать это хрупкое равновесие" в стране, отметил Додон.

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