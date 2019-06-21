Саммит ЕС поручил разработать меры поддержки Молдовы

ЕС еще раз приветствовал передачу власти в Молдове и заверил в продолжении сотрудничества.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Европейской комиссии по внешней политике поручено разработать меры по поддержке Молдовы, об этом говорится в заявлении Евросовета.

"Евросовет приветствует мирную передачу власти в Молдове и предлагает Европейской комиссии и высокому представителю по внешней политике разработать комплекс конкретных мер по поддержке республики на основе последовательного осуществления реформ в соответствии с соглашением об ассоциации", - отмечается в документе.

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Как в Молдове появилось новое правительство

Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня подписали временное политическое соглашение. В этот же день на экстренном заседании парламента избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Конституционный суд признал эти решения незаконными и решил временно передать полномочия президента и.о. премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября (в пятницу).

Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признали решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

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По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства. При этом демократы заявляли, что их действия от конституциональной блокировки страну не избавят.

Конституционный суд в субботу, 15 июня, объявил, что аннулирует свои вердикты, принятые 7-9 июня. "В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Таким образом, стало понятно, что высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

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