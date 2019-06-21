Туск: Евросоюз хочет избежать беспорядочного Brexit

Евросоюз надеется создать будущие отношения с Великобританией настолько близкими, насколько это возможно.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Соглашение о выходе Великобритании из ЕС не подлежит пересмотру, но Брюссель надеется на тесное сотрудничество с новым премьером Соединенного Королевства, заявил в пятницу глава Евросовета Дональд Туск.

Помимо соглашения о выходе Великобритании из ЕС в пакет документов по Brexit входила политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений Евросоюза и Соединенного Королевства.

"Мы хотим избежать беспорядочного Brexit и хотим создать будущие отношения с Великобританией, которые были бы настолько близкими, насколько это возможно", - сказал Туск.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованный с Брюсселем договор о Brexit, который парламентарии раз за разом отклоняли.

Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться до 31 октября.

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