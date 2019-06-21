Гаврилов пояснил, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Глава российской делегации на Международной ассамблее православия (МАП), депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о событиях, с которых начался протест у здания парламента в Тбилиси, пишет Sputnik Грузия.

Ажиотаж начался после того, как оппозиция увидела депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, участника сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в кресле председателя парламента Грузии.

В результате мероприятие было сорвано, и начались акции протеста. Оппозиционеры заявили, что власти Грузии продали Родину, так как впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в абхазской войне против грузин.

По словам Гаврилова, в кресло главы парламента его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Политик напомнил, что уже занимал почетное кресло в других странах, и это никогда не вызывало проблем.

"Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия. В данном случае - я. Хочу подчеркнуть: на таком же почетном месте я заседал в национальном парламенте Греции, в ливанском парламенте, в других — и не было никаких проблем. Конечно, я готов работать хоть на приставном стульчике — честно, я скромный человек и не гонюсь за почестями", - сказал депутат.

Кроме того, он назвал "ложью и провокацией" появившуюся в СМИ информацию о том, что он воевал в Абхазии.

"Я еще раз заявляю, что никогда не участвовал в боевых действиях в Абхазии и в любой другой стране. Никогда и нигде я не участвовал в боевых действиях, не носил оружия", — подчеркнул Гаврилов.

Продуманная акция

Срыв заседания Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси - это заранее продуманная акция для осложнения отношений с Россией, заявил РИА Новости глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

"Я думаю, задачей этой акции было усложнить отношения с Россией, блокировать возможное укрепление отношений, нанести удар по православным ценностям Грузии. Я думаю, что это заранее продуманная акция", - считает Гаврилов.

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По его словам, акция управлялась в том числе англоговорящими инструкторами.

Он подчеркнул, что у протестующих были заранее подготовлены плакаты, "кричалки", а заседание ассамблеи стало лишь поводом для начала выступлений.

Удар по "мечте"

Гаврилов считает, что беспорядки в Тбилиси - удар по правящей коалиции в Грузии и подрыв доверия граждан к ней.

"Это - удар по самой власти и по тому доверию, которое граждане Грузии оказывают нынешней правящей коалиции", - заявил Гаврилов.

По его словам, Россия заинтересована развивать отношения с Грузией в экономике, туризме, культурной сфере, и "этому должен был послужить визит депутатов - для развития и укрепления наших отношений на православной основе".

"Мы знаем, что церковь в Грузии подвергается огромному давлению и нападкам со стороны экстремистов, и мы бы хотели выразить солидарность и с Грузинской православной церковью, и с грузинским обществом", - добавил он.

В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу Генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.

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