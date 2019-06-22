НАТО оценило вероятность военного конфликта с Россией

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Военный конфликт между Россией и НАТО возможен, но маловероятен, говорится в докладе Оборонного колледжа Североатлантического альянса "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО".
"За последние десять лет Российская Федерация продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности. Риск военного конфликта между НАТО и Россией низкий, однако нельзя его не рассматривать как вероятность. Чтобы снизить риски, потенциал сдерживания альянса в прибалтийских республиках необходимо усилить отправкой американских войск на балтийскую землю. Развертывание военных должно дополнять существующие договоренности по расширению передового присутствия", — пишет Свен Сакков.
Техника за кредиты
Ранее в конгрессе США предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы, которые продолжают пользоваться советскими вооружениями, кредиты на закупку американской техники. По мнению законодателей, союзники по альянсу вынуждены покупать у России запчасти, а потому зависят от Москвы.
Речь идет о членах НАТО, вступивших в альянс после 1 марта 1999 года: это Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония. Кредитовать военные закупки этих государств США собираются на срок до 12 лет.
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Автор законопроекта, американский конгрессмен Элиот Энгель, напоминает, что Америка уже оказывает своим союзникам финансовую помощь, которую те тратят на приобретение вооружений, военной техники или услуг США. Однако в связи с усилением России такой помощи уже недостаточно, отмечается в документе.
Законопроект также оговаривает требования, которые выдвигаются к потенциальным получателям американских кредитов. Предполагается, что госсекретарь США должен подтвердить прогресс со стороны получателя в выполнении обязательств по оборонным расходам (не менее 2% ВВП), а также приверженность реципиента демократическим ценностям.
У Москвы нет планов нападать
Американист-политолог, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что таким образом США пытаются убить двух зайцев одним выстрелом, поставив Европу не только в военно-политическую, но и экономическую зависимость.
"США декларируют намерение снизить зависимость стран Балтии от России, но ставят их в зависимость от себя. Очевидно, что никакой зависимости от РФ у них нет и быть не может - члены НАТО связаны военно-политическим альянсом. Цель ясна - повысить зависимость от Соединенных Штатов, чтобы именно эти страны стали финансировать и усиливать военно-промышленный комплекс США", - сказал Блохин.
Поскольку кредиты будут выдаваться на закупку именно американских вооружений, усилится не только военно-политическая, но и экономическая зависимость Европы от США, подчеркнул эксперт.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы
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