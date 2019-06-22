НАТО оценило вероятность военного конфликта с Россией

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Военный конфликт между Россией и НАТО возможен, но маловероятен, говорится в докладе Оборонного колледжа Североатлантического альянса "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО".

В докладе, написанном директором находящегося в Таллине Международного центра оборонных исследований НАТО Свеном Сакковым, отмечается, что в страны Балтии надо отправить еще больше американских войск, поскольку, по мнению автора доклада, балтийские республики могут стать для Москвы "способом разрушить архитектуру безопасности Европы".

"За последние десять лет Российская Федерация продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности. Риск военного конфликта между НАТО и Россией низкий, однако нельзя его не рассматривать как вероятность. Чтобы снизить риски, потенциал сдерживания альянса в прибалтийских республиках необходимо усилить отправкой американских войск на балтийскую землю. Развертывание военных должно дополнять существующие договоренности по расширению передового присутствия", — пишет Свен Сакков.

Техника за кредиты

Ранее в конгрессе США предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы, которые продолжают пользоваться советскими вооружениями, кредиты на закупку американской техники. По мнению законодателей, союзники по альянсу вынуждены покупать у России запчасти, а потому зависят от Москвы.

Речь идет о членах НАТО, вступивших в альянс после 1 марта 1999 года: это Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония. Кредитовать военные закупки этих государств США собираются на срок до 12 лет.

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Автор законопроекта, американский конгрессмен Элиот Энгель, напоминает, что Америка уже оказывает своим союзникам финансовую помощь, которую те тратят на приобретение вооружений, военной техники или услуг США. Однако в связи с усилением России такой помощи уже недостаточно, отмечается в документе.

Законопроект также оговаривает требования, которые выдвигаются к потенциальным получателям американских кредитов. Предполагается, что госсекретарь США должен подтвердить прогресс со стороны получателя в выполнении обязательств по оборонным расходам (не менее 2% ВВП), а также приверженность реципиента демократическим ценностям.

У Москвы нет планов нападать

Американист-политолог, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что таким образом США пытаются убить двух зайцев одним выстрелом, поставив Европу не только в военно-политическую, но и экономическую зависимость.

"США декларируют намерение снизить зависимость стран Балтии от России, но ставят их в зависимость от себя. Очевидно, что никакой зависимости от РФ у них нет и быть не может - члены НАТО связаны военно-политическим альянсом. Цель ясна - повысить зависимость от Соединенных Штатов, чтобы именно эти страны стали финансировать и усиливать военно-промышленный комплекс США", - сказал Блохин.

Поскольку кредиты будут выдаваться на закупку именно американских вооружений, усилится не только военно-политическая, но и экономическая зависимость Европы от США, подчеркнул эксперт.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы

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