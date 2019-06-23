Пока вы спали: Трамп готов стать другом Ирана, а Украина остается без газа

США могут договориться с Ираном по ядерной проблеме очень быстро, если Тегеран этого захочет, заявил Трамп, "Укртрансгаз" объявил о критическом дефиците газа в хранилищах, а НАСА "вычислила" по метану признаки жизни на Марсе.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп пообещал, что будет лучшим другом Ирана, если Тегеран откажется от идеи разработки ядерного оружия.

"Мы не допустим, чтобы у Ирана было ядерное оружие. И если они согласятся на это, у них будет богатая страна, они будут счастливы, а я буду их лучшим другом. Надеюсь, это произойдет", - сказал он в субботу журналистам.

По его словам, США могут договориться с Ираном по ядерной проблеме очень быстро, если Тегеран этого захочет.

"Если Иран хочет снова стать богатой процветающей страной, мы называем это "Давайте сделаем Иран снова великим", то я не против", - добавил Трамп.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление.

Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

Украина остается без газа?

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.

Так, запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 миллиона кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе составляет 240 миллионов кубометров.

© Sputnik / Стрингер На летний период Украине потребуется около 720 миллионов кубометров газа

Сообщается, что для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы "Укртрансгазу" на летний период потребуется около 720 миллионов кубометров газа.

В компании также сообщили, что не смогли провести 12 тендеров на закупку газа общим объемом 880 миллионов кубометров из-за отсутствия предложений, что вызвано большим долгом компании перед предыдущими поставщиками, который уже составляет 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиардов рублей).

В связи с этим компания заявляет о реальной опасности возникновения чрезвычайной ситуации государственного масштаба.

Вычислили по метану

Марсоход NASA Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов, сообщает издание The New York Times.

Учёные запросили дополнительные данные с Curiosity, чтобы провести новые эксперименты для подтверждения наблюдений.

Ранее в недрах чилийской пустыни Атакама были обнаружены живые микроорганизмы.

Открытие было совершено с помощью марсохода, взявшего пробы грунта. В них учёные впервые обнаружили бактерии, которые адаптировались к среде, аналогичной марсианской. По мнению специалистов, под поверхностью Красной планеты также могут скрываться организмы, которые приспособились к экстремальным условиям.

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