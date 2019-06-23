Пока вы спали: Трамп готов стать другом Ирана, а Украина остается без газа

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп пообещал, что будет лучшим другом Ирана, если Тегеран откажется от идеи разработки ядерного оружия.
"Мы не допустим, чтобы у Ирана было ядерное оружие. И если они согласятся на это, у них будет богатая страна, они будут счастливы, а я буду их лучшим другом. Надеюсь, это произойдет", - сказал он в субботу журналистам.
По его словам, США могут договориться с Ираном по ядерной проблеме очень быстро, если Тегеран этого захочет.
"Если Иран хочет снова стать богатой процветающей страной, мы называем это "Давайте сделаем Иран снова великим", то я не против", - добавил Трамп.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление.
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
Украина остается без газа?
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Так, запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 миллиона кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе составляет 240 миллионов кубометров.
Сообщается, что для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы "Укртрансгазу" на летний период потребуется около 720 миллионов кубометров газа.
В компании также сообщили, что не смогли провести 12 тендеров на закупку газа общим объемом 880 миллионов кубометров из-за отсутствия предложений, что вызвано большим долгом компании перед предыдущими поставщиками, который уже составляет 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиардов рублей).
В связи с этим компания заявляет о реальной опасности возникновения чрезвычайной ситуации государственного масштаба.
Вычислили по метану
Марсоход NASA Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов, сообщает издание The New York Times.
Учёные запросили дополнительные данные с Curiosity, чтобы провести новые эксперименты для подтверждения наблюдений.
Ранее в недрах чилийской пустыни Атакама были обнаружены живые микроорганизмы.
Открытие было совершено с помощью марсохода, взявшего пробы грунта. В них учёные впервые обнаружили бактерии, которые адаптировались к среде, аналогичной марсианской. По мнению специалистов, под поверхностью Красной планеты также могут скрываться организмы, которые приспособились к экстремальным условиям.
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