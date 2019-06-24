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Трамп

Трамп: "жесткие санкции" против Ирана и верховного лидера страны

© REUTERS / JORGE SILVA
Политика
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Соответствующий указ американский лидер обещал подписать в понедельник.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписывает в понедельник указ о введении "жестких санкций" против Ирана, они будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи, сообщает агентство Рейтер.

Вице-президент США Майк Пенс ранее заявил, что санкции вводятся в ответ на то, что Иран сбил американский беспилотный аппарат, а также в свете нападений на два танкера в Оманском заливе, ответственность за которые США возложили на Иран.

© Sputnik / Стрингер
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Трамп на выходных сделал ряд заявлений, в которых подчеркнул, что США не допустят, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. При этом он обозначил готовность к переговорам без предварительных условий. В то же время госсекретарь Майк Помпео пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать дипломатическую изоляцию Тегерана и экономическое давление, пока тот не согласится на переговоры.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на это заявил, что Вашингтон уже ввел столько санкций, что вряд ли еще что-то осталось неиспользованным. Президент Ирана Хасан Роухани ранее отмечал, что потенциал давления Вашингтона на Тегеран иссяк и что ситуация в стране по сравнению с прошлым годом улучшилась.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление.

Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки.

США также объявили Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".

Ракетный удар США, иллюстративное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

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