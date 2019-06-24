Лавров: США продвигают келейные проекты ближневосточного урегулирования

Эти идеи не что иное, как отход от международной правовой базы в урегулировании, включая резолюции ООН, мадридские принципы и арабскую мирную инициативу.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. США разрабатывают келейные идеи по урегулированию ближневосточного кризиса, которые противоречат международным договорённостям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в формате "2+2" с египетскими коллегами.

"Особое внимание уделили арабо-израильскому конфликту. Мы приветствовали конструктивную роль Египта в поиске путей восстановления палестинского единства, выразили озабоченность попытками Соединенных Штатов продвигать келейно разработанные идеи", - сказал Лавров.

По словам главы российской дипломатии, планы Вашингтона подразумевают отказ от принципов двухгосударственного решения палестинской проблемы, отход от международной правовой базы в урегулировании, включая резолюции ООН, мадридские принципы и арабскую мирную инициативу.

"И Россия, и Египет подтвердили свою приверженность этим базовым документам", - уточнил глава МИДа.

© Sputnik / Палестино - израильский конфликт

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