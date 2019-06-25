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Встреча Путина и Трампа на G20 состоится - МИД России

© Sputnik / Sergey Guneev
Политика
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Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке состоится. По крайней мере, Россия исходит из этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я исхожу из того, что встреча состоится", - сказал Рябков журналистам.

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами.

Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Трамп обсудит с Путиным Иран, Украину, контроль над вооружениями и ряд других тем. Это не официальный саммит, но, как ожидается, это будет разговор, который преимущественно будет посвящен вопросам региональной безопасности, пояснил высокопоставленный представитель администрации США.

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Кроме того, чиновник выразил уверенность, что Трамп затронет тему "вмешательства" в американские выборы. Венесуэла вполне может быть предметом обсуждения.

Чиновник отметил, что официальной повестки, равно как и даты и времени встречи, нет, и это всего лишь предполагаемый набор тем. При этом он подтвердил, что имя Владимира Путина входит в список встреч на саммите.

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Теги:
МИД, Европа, Россия, Путин, Трамп


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