Почему представитель PAS голосовал против возвращения России в ПАСЕ

Позиция кажется тем более странной, что большинство значимых европейских партнеров нашей страны высказались "за".

КИШИНЕВ, 25 iиюн – Sputnik. ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

Голоса представителей Молдовы при голосовании разделились: если Андрей Нэстасе (Платформа DA) и Влад Бэтрынчя (ПСРМ) поддержали резолюцию, то представляющий PAS Михаил Попшой высказался против, объясняя свою позицию желанием поддержать "украинских соседей".

"Наши киевские партнеры настойчиво просили меня поддержать их при этом голосовании", - сказал он.

Михаил Попшой является вице-спикером парламента Молдовы и вице-председателем PAS, политформирования, возглавляемого Майей Санду.

Накануне она, в качестве премьер-министра Молдовы, заявила на встрече с Дмитрием Козаком о готовности возобновить конструктивный диалог с Россией.

Санду подчеркнула, что молдавское правительство будет проводить предсказуемую внешнюю политику, ориентированную на внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС и евроинтеграцию, и на одновременное развитие взаимовыгодных отношений с Россией.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

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