Трамп обиделся на нелестный отзыв Роухани

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Глава США отреагировал на словесный выпад во вторник в своем Twitter.

"Сегодняшнее крайне невежественное и оскорбительное заявление Ирана показывает только то, что они не понимают реалий", - написал Трамп.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2019 г.

​Президент Ирана после того, как Вашингтон ввел санкции против руководства страны и военачальников, в присутствии сотрудников иранского минздрава назвал Белый дом "умственно отсталым", заявив, что его "охватила умственная неполноценность" и что администрация США не знает, что делает.

По его словам, Вашингтон сам запутался в своих действиях, которые вызывают лишь удивление, а в мировой политике, отметил Роухани, прецедентов подобных действий не было.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM (Центральное командование США) террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

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