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Дональд Трамп

Трамп обиделся на нелестный отзыв Роухани

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Американский лидер назвал оскорбительным заявление президента Ирана об умственной отсталости Белого дома.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Глава США отреагировал на словесный выпад во вторник в своем Twitter.

"Сегодняшнее крайне невежественное и оскорбительное заявление Ирана показывает только то, что они не понимают реалий", - написал Трамп.

​Президент Ирана после того, как Вашингтон ввел санкции против руководства страны и военачальников, в присутствии сотрудников иранского минздрава назвал Белый дом "умственно отсталым", заявив, что его "охватила умственная неполноценность" и что администрация США не знает, что делает.

Трамп
© REUTERS / JORGE SILVA
Трамп: "жесткие санкции" против Ирана и верховного лидера страны

По его словам, Вашингтон сам запутался в своих действиях, которые вызывают лишь удивление, а в мировой политике, отметил Роухани, прецедентов подобных действий не было.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM (Центральное командование США) террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

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