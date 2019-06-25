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10 Даунинг-стрит, официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне.

Британия официально обретет нового премьера 24 июля

© Sputnik / Алекс Макнотон
Политика
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После этого королева Елизавета Вторая попросит его сформировать новое правительство.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Новый премьер-министр Великобритании вступит в должность 24 июля, сообщает местная пресса со ссылкой на официальный источник.

Борис Джонсон
© REUTERS / Peter Nicholls
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Ранее во вторник правящая британская Консервативная партия сообщила, что имя нового партийного лидера и премьер-министра будет названо 23 июля, по завершении процедуры почтового голосования во второй половине дня 22 июля.

"Новый премьер должен вступить в должность во второй половине дня 24 июля", - сказал журналистам представитель канцелярии премьера.

На пост партийного лидера и премьера претендуют экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.

Как только новый лидер будет определен, королева Великобритании Елизавета Вторая попросит его сформировать новое правительство. Процесс назначения министров будет быстрым – кандидатуры членов кабинета премьеру не нужно согласовывать с парламентом.

Для успешной работы с депутатами и формирования большинства в палате общин новому главе правительства предстоит договориться о сохранении парламентской коалиции с североирландскими юнионистами.

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (81)

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