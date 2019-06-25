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ПАСЕ

Молдова в числе стран, поддержавших возвращение России в ПАСЕ

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Представители 33 государств проголосовали за соответствующую резолюцию единогласно или большинством голосов.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Зарубежные и российские СМИ опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция.

Молдова входит в число тех 11 государств, которые поддержали резолюцию большинством голосов.

Realpolitik по европейски: Россия возвращается в ПАСЕ
© Sputnik / RUPTLY
Realpolitik по европейски: Россия возвращается в ПАСЕ

Кроме нее это сделали Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Нидерланды, Португалия и Словакия.

Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина.

В польской, шведской и британской делегациях большинство депутатов также проголосовали против принятия документа.

Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения не определились.

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