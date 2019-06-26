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Митинг у здания Верховной Рады в Киеве

Восемь Зеленских намерены получить мандаты депутатов Верховной рады

© Sputnik / Александр Максименко
Политика
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Речь идет о реальных людях, а не о клонах.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Восемь кандидатов с фамилией "Зеленский" зарегистрированы на внеочередных выборах в Верховную раду, и "это не клоны, это реальные люди", сообщила на брифинге у среду глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук.

"Зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчество, на разных округах. Это не клоны. Это реальные люди. Они накануне не меняли свои фамилии", - сообщила Слипачук, слова которой приводят украинские СМИ.

© Sputnik / Алексей Даничев
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

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